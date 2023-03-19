"الحسين القاضي" للمرتبة العاشرة بإمارة منطقة جازان

ويُعَد "القاضي" من الكفاءات الإدارية العالية والمتميزة، وسَبَق له العمل بوزارة الخارجية قبل التحاقه بالعمل في إمارة منطقة جازان، ويحمل مؤهل البكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام، ومؤهل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال التنفيذي، وتَقَلد العديد من المناصب القيادية كان آخرها مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة، بالإضافة لعمله مديرًا لإدارة تطوير الموارد البشرية.