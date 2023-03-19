"الحسين القاضي" للمرتبة العاشرة بإمارة منطقة جازان

أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قرارًا بترقية مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمشرف على المحتوى الإعلامي والإلكتروني ومدير تطوير الموارد البشرية الحسين بن محمد القاضي إلى المرتبة العاشرة.
وأعرب "القاضي" عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لأمير منطقة جازان على هذه الثقة الغالية؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن.
ويُعَد "القاضي" من الكفاءات الإدارية العالية والمتميزة، وسَبَق له العمل بوزارة الخارجية قبل التحاقه بالعمل في إمارة منطقة جازان، ويحمل مؤهل البكالوريوس في تخصص الصحافة والإعلام، ومؤهل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال التنفيذي، وتَقَلد العديد من المناصب القيادية كان آخرها مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالإمارة، بالإضافة لعمله مديرًا لإدارة تطوير الموارد البشرية.