"الحامد" مُديرًا عامًّا لإدارة التدريب التقني بالرياض

يُذكر أن "الحامد" كان يشغل منصب عميد الكلية التقنية بالرياض، وهو من الكفاءات الإدارية المتميّزة، إضافة إلى مشاركته في العديد من اللجان والنشاطات التي كان لها الأثر في النهوض بالمسيرة التدريبية للمؤسسة.