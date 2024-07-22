بقرار وزير الصحة.. "المالكي" مديرًا عامًا تنفيذيًا لمدينة الملك سعود الطبية

وأعرب الدكتور المالكي عن شكره وتقديره للوزير على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا له لمواصلة العطاء لتحقيق أهداف تطوير القطاع الصحي وتطلعات هذا الوطن، سائلاً الله العون والسداد في حمل الأمانة والمسؤولية.