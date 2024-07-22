بقرار وزير الصحة.. "المالكي" مديرًا عامًا تنفيذيًا لمدينة الملك سعود الطبية

أصدر وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة الصحة القابضة فهد الجلاجل قرارًا بتكليف الدكتور محمد بن حسن المالكي مديرًا عامًا تنفيذيًا لمدينة الملك سعود الطبية لمدة عام.
وأعرب الدكتور المالكي عن شكره وتقديره للوزير على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا له لمواصلة العطاء لتحقيق أهداف تطوير القطاع الصحي وتطلعات هذا الوطن، سائلاً الله العون والسداد في حمل الأمانة والمسؤولية.
يُذكر أن الدكتور المالكي هو أحد القيادات الطبية والإدارية المتميزة في تجمع الرياض الصحي الأول، حيث شهد مستشفى الإيمان العام خلال قيادته نقلة نوعية وتطورًا ملحوظًا على مستوى تقديم الخدمات الصحية العامة والتخصصية للمستفيدين.