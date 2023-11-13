وفاة الشيخ صالح الحمادي عن عمر يناهز الثمانين عاماً

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ صالح بن محمد بن حمد الحمادي عن عمر يناهز الثمانين عاماً، وسيصلى عليه في جامع عبدالله بن نصار المهيني بحي العارض بمدينة الرياض، وذلك بعد صلاة العصر، يوم غد الثلاثاء.
وسيتم الدفن في مقبرة الشمال بالرياض، وسيكون عزاء الرجال والنساء في منزله بحي الغدير من الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء.
أسرة الصحيفة التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الحمادي كافة بأحر التعازي والمواساة، وتخص أبنائه محمد، ود. عبدالعزيز، وبناته: فريال، وأميرة، ود.ريماء، وأماني، وإيمان، ومي، وهناء، ونهى، والعزاء موصول لإخوته: د.عبدالعزيز، وعبدالرحمن، ود.مساعد، ونبيل، وأخواته.
داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يغفر له ويُسكنه فسيح جناته. {إنا لله وإنا إليه راجعون}.