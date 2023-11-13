وفاة الشيخ صالح الحمادي عن عمر يناهز الثمانين عاماً

أسرة الصحيفة التي آلمها النبأ تتقدم لأسرة الحمادي كافة بأحر التعازي والمواساة، وتخص أبنائه محمد، ود. عبدالعزيز، وبناته: فريال، وأميرة، ود.ريماء، وأماني، وإيمان، ومي، وهناء، ونهى، والعزاء موصول لإخوته: د.عبدالعزيز، وعبدالرحمن، ود.مساعد، ونبيل، وأخواته.