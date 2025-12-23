أمير تبوك يعزّي أسرة الخريصي في وفاة وكيل الإمارة السابق

واسـى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي، وكيل إمارة منطقة تبوك سابقًا –رحمه الله–، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة المنطقة.
وقال سموه: "إننا نعزي أنفسنا أولًا، وباسم أهالي منطقة تبوك كافة، على فقد رجل أعتبره من أغلى الرجال الذين تعاملت معهم، سواء طيلة فترة عمله السابقة كوكيلاً لإمارة المنطقة، أو بعد تقاعده من العمل الحكومي، من خلال إسهاماته المتعددة في الأعمال الخيرية، حيث كان نعم الأخ والصديق".
وأضاف سموه: "كان -رحمه الله- مثالًا للرجل المخلص لدينه، ثم مليكه ووطنه"، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهته، عبّر وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، باسمه ونيابة عن أفراد أسرته، عن بالغ شكره وتقديره لسموه الكريم، على وقفاته الصادقة تجاه والدهم، ومتابعته الدائمة طيلة فترة مرضه، حتى توفاه الله، داعيًا الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.