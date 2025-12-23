أمير تبوك يعزّي أسرة الخريصي في وفاة وكيل الإمارة السابق

من جهته، عبّر وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي، باسمه ونيابة عن أفراد أسرته، عن بالغ شكره وتقديره لسموه الكريم، على وقفاته الصادقة تجاه والدهم، ومتابعته الدائمة طيلة فترة مرضه، حتى توفاه الله، داعيًا الله أن يجزي سموه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.