حفل توديع لـ"الدوسري" الموظف بالمديرية العامة للجوازات

نظم زملاء الموظف عبدالعزيز زايد الطايع الدوسري، حفل توديع له، بمناسبة تقاعده، بعد خدمة 27 سنة، قضاها في المديرية العامة للجوازات.
جاء ذلك، بحضور جمع كبير من زملائه وأصدقائه، الذين قدموا له خلال الحفل مجموعة من الهدايا والدروع التذكارية والقصائد الشعرية.
وألقيت في أثناء الحفل كلمات ثناء على ما قدمه الموظف المتقاعد "الدوسري"، خلال مسيرته بقطاع الجوازات، راجين الله عز وجل، أن يوفقه في حياته بعد التقاعد.
من جانبه، قال "الدوسري": إن العبارات تعجز عن التعبير للفرحة والسرور، مقدمًا الشكر للزملاء والحضور.