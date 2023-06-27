إثر نزيف حاد بالمخ.. الموت يغيّب المعلم "الشديدي" صباح يوم عرفة

بين وداع واستقبال، غيّب الموت، صباح يوم عرفة، المعلم حسن بن هادي الشديدي؛ إثر نزيف حادّ بالمخ بعدما أنهى أعماله بتعليم رجال ألمع، ويستعد للمباشرة بتعليم محايل عسير بعد صدور نقله هذا العام.