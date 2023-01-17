وزير "الشؤون الإسلامية" يعزي والد "الشيخ جابر البسيسي" وأشقاءه

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ مساء اليوم بوالد الشيخ المتوفَّى وأشقائه، وشيخ قبائل أحد بني زيد، وقدّم لهم واجب العزاء والمواساة سائلاً الله أن يتغمد الفقيد وأسرته بواسع رحمته، ومعبرًا عن عميق حزنه عندما بلغه نبأ الوفاة، ولكن ما يخفف المصاب أن الفقيد مَنَّ الله عليه وأسرته بخاتمة حسنة، ومن مات على شيء بُعث عليه، كما جاء في الحديث الشريف، سائلاً الله أن يجمعه وأسرته بمستقر رحمته.