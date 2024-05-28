صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين "الزارع" على وظيفة "أمين عام" بالمرتبة الـ ١٥

صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الثلاثاء، بتعيين مدير عام تعليم الرياض الدكتور نايف بن عابد بن إبراهيم الزارع، على وظيفة أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة، بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.
ويعمل الدكتور "الزارع" مديرًا لتعليم منطقة الرياض، منذ 24 يوليو 2023، وكان يشغل منصب مدير عام إدارة تعليم منطقة جدة، منذ مايو 2022، وهو أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة جدة، ومن مواليد القريات عام 1977.
وشغل "الزارع" منصب عميد كلية التربية جامعة جدة منذ أكتوبر 2020، والمشرف العام على مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي – جامعة جدة.
وله الكثير من المؤلفات في التربية الخاصة، وحاصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية عام 2008 في الإرشاد والتربية الخاصة.