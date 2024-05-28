صدور قرار مجلس الوزراء بتعيين "الزارع" على وظيفة "أمين عام" بالمرتبة الـ ١٥

ويعمل الدكتور "الزارع" مديرًا لتعليم منطقة الرياض، منذ 24 يوليو 2023، وكان يشغل منصب مدير عام إدارة تعليم منطقة جدة، منذ مايو 2022، وهو أستاذ التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة جدة، ومن مواليد القريات عام 1977.