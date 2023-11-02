"زمزم الصحية" تكرم "سبق" على هامش استضافتها لعددٍ من الإعلاميين في جدة

وأكد "الزهراني" على أهمية دور الإعلام في تحفيز وتشجيع المجتمع على المشاركة في الأعمال الخيرية والمسؤولية الاجتماعية، وقدم شرحاً موجزاً عن تاريخ ورؤية وأهداف جمعية زمزم الصحية وخطتها التشغيلية لعام 2024 وإستراتيجيتها المواكبة لرؤية الوطن 2030، وأبرز المبادرات التي تنفذها في مجالات مختلفة، مثل: الرعاية الصحية والتوعية والوقاية من الأمراض والتثقيف الصحي والإسعافات الأولية.