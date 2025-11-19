صدرت موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على اعتماد الزميل سعيد بن عبدالله آل هطلاء عضوًا في مجلس إدارة جمعية سفراء التراث، في خطوة تعكس تقدير جهوده ومسيرته في العمل التراثي والإعلامي.
ويُعد "آل هطلاء" أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية منذ انطلاقها في أكتوبر 2021، وشارك خلال السنوات الماضية في مختلف برامجها وجولاتها الميدانية بمناطق المملكة، مسهمًا في إبراز المواقع التاريخية والمعالم التراثية والتعريف بها على نطاق واسع.
وتأتي هذه الثقة تقديرًا لعطائه ومشاركاته الفاعلة في خدمة التراث الوطني، ودعم الجهود الرامية إلى حفظ الهوية وتعزيز حضور التراث السعودي في المشهد الثقافي والإعلامي.
وتُبارك صحيفة "سبق" للزميل سعيد آل هطلاء نيله هذه الثقة، متمنية له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة.