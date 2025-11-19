"آل هطلاء" عضوًا في مجلس إدارة جمعية سفراء التراث

ويُعد "آل هطلاء" أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية منذ انطلاقها في أكتوبر 2021، وشارك خلال السنوات الماضية في مختلف برامجها وجولاتها الميدانية بمناطق المملكة، مسهمًا في إبراز المواقع التاريخية والمعالم التراثية والتعريف بها على نطاق واسع.