"فيحان السبيعي" مديرًا عامًّا لإذاعة القرآن الكريم

كما شارك مع الفريق المؤسس لقناة الإخبارية السعودية في ذلك الحين، وشغل نائب مدير إدارة البث، ومديرًا للعلاقات العامة في القناة، ومن ثَم مديرًا لإدارة البرامج في القناة الإخبارية، قبل أن ينتقل إلى إذاعة القرآن الكريم؛ حيث يشغل منصب مدير إدارة الإعداد في إذاعة القرآن.