"فيحان السبيعي" مديرًا عامًّا لإذاعة القرآن الكريم

صدرت موافقة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم الأحد، على تعيين الزميل الإعلامي فيحان بن محمد الراقي السبيعي، مديرًا عامًّا لإذاعة القرآن الكريم.
وكان الزميل "السبيعي" قد انتقل من القناة الإخبارية السعودية إلى إذاعة القرآن الكريم، وأسس إدارة الإعلام الرقمي، وساهم في وجودها الفعّال عبر المنصات الاجتماعية، كما عَمِل رئيسًا لتحرير البرامج.
يُذكر أن الزميل "السبيعي" خريج جامعة الملك سعود، تخصص علاقات عامة، وحاصل على شهادة الماجستير في الإعلام الرقمي من الجامعة ذاتها.
كما شارك مع الفريق المؤسس لقناة الإخبارية السعودية في ذلك الحين، وشغل نائب مدير إدارة البث، ومديرًا للعلاقات العامة في القناة، ومن ثَم مديرًا لإدارة البرامج في القناة الإخبارية، قبل أن ينتقل إلى إذاعة القرآن الكريم؛ حيث يشغل منصب مدير إدارة الإعداد في إذاعة القرآن.
"سبق" تُبارك لـ"السبيعي" ثقة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، بتعيينه مديرًا للإذاعة، وتتمنّى له مزيدًا من التميّز والتوفيق في مسيرته المهنية.