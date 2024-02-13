"اللهيبي" تشكر القيادة على ترقيتها مديرًا عامًّا بـ"التعليم"

صدرت موافقة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ترقية مدير عام تعليم محافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي، إلى وظيفة "مدير عام" بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم.
ورفعت "اللهيبي" الشكرَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الكريمة التي تعتبرها أعظم حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.
وعبرت "اللهيبي" عن شكرها لوزير التعليم يوسف البنيان، على دعمه المستمر لجميع منسوبي الوزارة، وتمكينه الفعلي لإدارات التعليم، وتحفيزهم لمواصلة مسيرة وتقدم النهضة التعليمية في بلادنا.
وقدمت الشكر لعموم الميدان التعليمي ولمنسوبي ومنسوبات تعليم جدة أبطال الإنجاز والأداء المميز، داعيةً الله، عز وجل، أن يمدّها بالعون لتأدية الأمانة وتحقيق تطلعات الوزارة ورؤية وطننا الغالي.
وأشارت إلى أن هذه الثقة الملكية الكريمة وسام شرف وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء، بدعم منقطع النظير من إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، سائلة الله أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.
يُذكر أن "اللهيبي" أول سيدة تُعين مديرًا عامًّا للتعليم في تاريخ الوزارة، بعد صدور قرار وزير التعليم بتكليفها مديرًا عامًّا للتعليم بمحافظة جدة، مطلع العام 1445هـ؛ حيث تدرجت في العمل التعليمي والإشرافي وصولًا لمنصب المدير العام.