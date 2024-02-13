"اللهيبي" تشكر القيادة على ترقيتها مديرًا عامًّا بـ"التعليم"

يُذكر أن "اللهيبي" أول سيدة تُعين مديرًا عامًّا للتعليم في تاريخ الوزارة، بعد صدور قرار وزير التعليم بتكليفها مديرًا عامًّا للتعليم بمحافظة جدة، مطلع العام 1445هـ؛ حيث تدرجت في العمل التعليمي والإشرافي وصولًا لمنصب المدير العام.