"الثميري" مديرًا للإعلام ومتحدثًا رسميًّا لـ"تعليم الرياض"

يذكر أن "الثميري" حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك سعود، وهو مدرب معتمد، ولديه خبرات في الإدارة والإعلام تمتدّ لأكثر من 18 عامًا، متنقّلًا بين المواقع الإدارية والإشرافية والتمثيل في مجالات القيادة المدرسية والصحافة.