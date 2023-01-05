"الثميري" مديرًا للإعلام ومتحدثًا رسميًّا لـ"تعليم الرياض"

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف عبدالسلام بن إبراهيم الثميري مديرًا للإعلام والاتصال ومتحدثًا رسميًّا لإدارة تعليم الرياض.
يذكر أن "الثميري" حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الملك سعود، وهو مدرب معتمد، ولديه خبرات في الإدارة والإعلام تمتدّ لأكثر من 18 عامًا، متنقّلًا بين المواقع الإدارية والإشرافية والتمثيل في مجالات القيادة المدرسية والصحافة.
كما يملك "الثميري" سجلًّا حافلًا في مجال التدريب ورئاسة اللجان في مجالات الإعلام والإدارة والثقافة، ونال جوائزَ محليةً وعربية في الصحافة من خلال تناوله الكثيرَ من القضايا المهمة، إضافة إلى إسهاماته المميزة في المناسبات الوطنية.
"سبق" تهنئ الزميل "الثميري" في مهمته المقبلة.