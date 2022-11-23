قصة نجاح.. "الحارثي" أول سعودية تفوز بجائزة روابي القابضة لعام 2022 في لندن

وتعمل الدكتورة الحارثي في لندن كمستشار ثقافي في المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركات الاستشارات الدولية، وهي أيضًا محاضر مشارك في جامعة سنترال سانت مارتينيز، جامعة الفنون في لندن العريقة والمتخصصة بالإبداع والابتكار، إلى جانب عملها كمستشارة وأكاديمية، فهي خبيرة في مركز تشاتام هاوس للشؤون الدولية وعضو في لجنة الجيل القادم.