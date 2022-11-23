قصة نجاح.. "الحارثي" أول سعودية تفوز بجائزة روابي القابضة لعام 2022 في لندن

تمكّنت الدكتورة غادة الحارثي من الحصول على جائزة روابي القابضة لعام 2022 في بريطانيا، وذلك نظير مساهمتها في تعزيز العلاقات الثقافية السعودية البريطانية.
وقدمت الجائزة لـ"الحارثي" من قبل رئيس مجلس إدارة شركة روابي القابضة عبد العزيز التركي؛ حيث أقيم حفل التكريم في لندن بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز.
وتعمل الدكتورة الحارثي في لندن كمستشار ثقافي في المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركات الاستشارات الدولية، وهي أيضًا محاضر مشارك في جامعة سنترال سانت مارتينيز، جامعة الفنون في لندن العريقة والمتخصصة بالإبداع والابتكار، إلى جانب عملها كمستشارة وأكاديمية، فهي خبيرة في مركز تشاتام هاوس للشؤون الدولية وعضو في لجنة الجيل القادم.
كما تتعاون "الحارثي" على مدار 10 سنوات ماضية مع أهم المؤسسات الفنية والثقافية في المملكة المتحدة ومنطقة الخليج؛ حيث تتمثل مهمتها في مد الجسور بين المجتمعات، وزيادة التبادل الثقافي؛ حيث رأت فجوات وتعزيز التواصل بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة من خلال عملها وأبحاثها ومشاركتها في المناسبات الدولية.
وحول الجائزة تقول "الحارثي": "شرف لي أن أكون قادرة على تعزيز العلاقات الثقافية وقيادة المشاريع الثقافية والأبحاث، مع فرق موهوبة وأكاديميين هنا في لندن؛ ولذا أود أن أؤكد على أهمية استمرار الاتفاقيات والتعاون والرؤية المشتركة، ومن دواعي سروري أن أعلن عن إطلاق مبادرة ثقافية مقرها لندن، والتي تهدف إلى مواصلة مساهماتي في تعزيز الحوار الثقافي بين الشرق والغرب".
يذكر أنه تتم إقامة حفل توزيع جوائز روابي القابضة بتنظيم من الجمعية السعودية البريطانية، وتمنح الجوائز سنويًّا لمواطن سعودي وبريطاني لجهودهما في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين من خلال عملهما، ويحضر الحفل كبار الشخصيات وأعضاء الجمعية السعودية البريطانية ووسائل الإعلام.