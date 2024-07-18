تغييرات واسعة بـ" بيئة مكة ".. ولأول مرة.. سيدة لرئاسة "الموارد البشرية"

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عدداً من القرارات الإدارية تضمنت ضخ دماء جديدة وتدوير بعض الكفاءات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في إدارات جديدة.