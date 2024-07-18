تغييرات واسعة بـ" بيئة مكة ".. ولأول مرة.. سيدة لرئاسة "الموارد البشرية"

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة عدداً من القرارات الإدارية تضمنت ضخ دماء جديدة وتدوير بعض الكفاءات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في إدارات جديدة.
وتقرر تكليف راوية جابر السلمي برئاسة قسم الموارد البشرية بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة؛ كأول سيدة تتولى هذا المنصب على مستوى الفرع بالمنطقة.
كما تم تكليف الدكتور محمد الحتيرشي مديراً لمكتب وزارة البيئة بالعاصمة المقدسة؛ كما تم تكليف المهندس أحمد القرني مديراً لمكتب وزارة البيئة بمحافظة جدة.
يشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة بالإدارة لتطوير الأداء والاستفادة من الخبرات ونقل التجارب الإدارية بين أقسام وإدارات الفرع.