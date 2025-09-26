"القرني" معزياً في وفاة سعد بن نمشان: رجل كسب محبة القلوب بحسن خلقه

أعرب المستشار الإعلامي علي بن عايض القرني عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة سعد بن حسن بن نمشان – رحمه الله – مؤكداً أن الفقيد كان مثالاً للأخلاق الرفيعة والتعامل الإنساني الذي أكسبه محبة الجميع.
وقال القرني: “لقد فقدنا رجلاً عُرف بصفاء سريرته، ودماثة خلقه، وحرصه الدائم على السؤال عن معارفه وأصدقائه، حتى أصبح مضرب مثل في حسن التعامل والوفاء.
كان وجوده يبعث الطمأنينة والبهجة، وذكراه ستظل حاضرة في قلوب كل من عرفه.” وأضاف أن الراحل جمع بين بره بوالدته، ووفائه لأسرته، وخدمته لوطنه في ميادين القوات المسلحة، إلى جانب حضوره المضيء في المجال الرياضي والاجتماعي، مما جعله نموذجاً يُحتذى به في الصبر والعطاء.
واختتم القرني بالدعاء للفقيد قائلاً: “نسأل الله أن يتغمد أخانا سعد بن نمشان بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.