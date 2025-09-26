"القرني" معزياً في وفاة سعد بن نمشان: رجل كسب محبة القلوب بحسن خلقه

كان وجوده يبعث الطمأنينة والبهجة، وذكراه ستظل حاضرة في قلوب كل من عرفه.” وأضاف أن الراحل جمع بين بره بوالدته، ووفائه لأسرته، وخدمته لوطنه في ميادين القوات المسلحة، إلى جانب حضوره المضيء في المجال الرياضي والاجتماعي، مما جعله نموذجاً يُحتذى به في الصبر والعطاء.