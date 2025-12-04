مجتمع

خالد الشمراني يرفع شكره للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا للمملكة لدى جمهورية طاجيكستان

رفع السفير خالد بن عبدالله الشمراني أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان.

وأعرب السفير "الشمراني" عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله العلي القدير أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهامه على أكمل وجه، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة مصالح المملكة ومواطنيها، وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

