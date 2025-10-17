جموع غفيرة تُشيّع الشاعر معيوف الفهمي بالحرم المكي

في مشهدٍ مهيب، شيّعت جموعٌ غفيرة بعد صلاة الجمعة اليوم، الشاعر معيوف الفهمي، أحد أبرز شعراء المحاورة وشعر الرجز، حيث صُلِّي عليه في المسجد الحرام، ووُري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بالشرائع، وسط مشاعر الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة.