جموع غفيرة تُشيّع الشاعر معيوف الفهمي بالحرم المكي

في مشهدٍ مهيب، شيّعت جموعٌ غفيرة بعد صلاة الجمعة اليوم، الشاعر معيوف الفهمي، أحد أبرز شعراء المحاورة وشعر الرجز، حيث صُلِّي عليه في المسجد الحرام، ووُري جثمانه الثرى في مقبرة الشهداء بالشرائع، وسط مشاعر الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وشهدت مراسم التشييع حضور عددٍ كبيرٍ من محبّي الفقيد وزملائه من الشعراء والإعلاميين، الذين عبّروا عن بالغ حزنهم لفقدانه، مستذكرين سيرته العطرة وإسهاماته الثرية في ساحة الشعر الشعبي، ومؤكدين أن الساحة فقدت أحد رموزها الكبار.
يُذكر أن الشاعر معيوف الفهمي يُعَدّ من الأسماء اللامعة في فنّ المحاورة وشعر الرجز، وترك بصمة بارزة في ميادين الشعر بأخلاقه وأُسلوبه المميّز.
"سبق" تتقدّم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبّيه، سائلين الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جنّاته.