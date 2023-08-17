"الخياط" للمرتبة الـ14 وكيل أمين بأمانة جازان

أصدر مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الترقيات شملت ترقية المهندس إبراهيم بن أحمد الخياط إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة جازان.
وبتلك المناسبة رفع "الخياط"، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الكريمة، ولأمير منطقة جازان ونائبه ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمين المنطقة.
وعبّر "الخياط " عن اعتزازه بهذه الثقة؛ مؤكدًا أنها ستكون بعون الله تعالى وتوفيقه حافزًا لتقديم المزيد من البذل والعطاء للمساهمة في رقي ورفعة وتقدم وطننا الغالي.
تتقدم "سبق" بالتهنئة للدكتور "الخياط" على هذه الثقة الغالية؛ متمنين له التوفيق في حياته العملية.