"الخياط" للمرتبة الـ14 وكيل أمين بأمانة جازان

أصدر مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الترقيات شملت ترقية المهندس إبراهيم بن أحمد الخياط إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة جازان.