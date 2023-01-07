وفاة عبدالله الوقيت والد مدير مركز المعلومات الوطني

وقال الوقيت؛ على حسابه بتويتر: "إنا لله وإنا اليه راجعون"، انتقل الى رحمة الله والدي "عبدالله بن خلف الوقيت"؛ وستتم الصلاة عليه، اليوم السبت، ظهراً في جامع الجوهرة البابطين، سائلا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته .