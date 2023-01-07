وفاة عبدالله الوقيت والد مدير مركز المعلومات الوطني

نعى مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت؛ والده الشيخ "عبدالله"؛ الذي وافته المنية أمس، تغمده الله بواسع رحمته، وستُقام الصلاة عليه بعد ظهر اليوم بجامع الجوهرة البابطين بمدينة الرياض.
وقال الوقيت؛ على حسابه بتويتر: "إنا لله وإنا اليه راجعون"، انتقل الى رحمة الله والدي "عبدالله بن خلف الوقيت"؛ وستتم الصلاة عليه، اليوم السبت، ظهراً في جامع الجوهرة البابطين، سائلا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته .
"سبق" تتقدّم بصادق العزاء والمواساة للوقيت؛ وأسرته، في وفاة والدهم، كما تسأل الله للفقيد، المغفرة والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.