لمسة وفاء.. أولياء أمور طلاب يكرّمون مدير مدرسة بجدة بمناسبة تقاعده

ضرب أولياء أمور الطلاب في إحدى المدارس الحكومية بجدة أروع معاني التكريم والوفاء وفي لغة ليست مستغربة عن أبناء هذا الوطن، بتكريمهم مدير المدرسة بمناسبة تقاعده، تقديرًا لكل جهوده التربوية والتعليمية طوال مسيرته.
حيث تعد مبادرة أولياء الأمور الفريدة من نوعها في حفل تكريم مدير ثانوية عمورة بمناسبة تقاعد محمد سعيد الغامدي، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين بالتعليم وزملاء المحتفى به، وعددٍ من أولياء الأمور.
وشهدت المناسبة تنفيذ العديد من الفعاليّات والبرامج، وذلك في إحدى قاعات فنادق محافظة جدة.. وفي ختام الحفل، تسلم "الغامدي" الهدايا التذكارية من أولياء الأمور البالغ عددهم 80 شخصًا، وأُقيمت مأدبة عشاء عرفانًا ووفاءً له.