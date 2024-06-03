لمسة وفاء.. أولياء أمور طلاب يكرّمون مدير مدرسة بجدة بمناسبة تقاعده

وشهدت المناسبة تنفيذ العديد من الفعاليّات والبرامج، وذلك في إحدى قاعات فنادق محافظة جدة.. وفي ختام الحفل، تسلم "الغامدي" الهدايا التذكارية من أولياء الأمور البالغ عددهم 80 شخصًا، وأُقيمت مأدبة عشاء عرفانًا ووفاءً له.