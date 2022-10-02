حرم غرمان العمري إلى رحمة الله

"سبق" تتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الفقيدة إلى زوجها الشيخ غرمان بن مفرح العمري، وابنها مفرح العمري، وابنتها "أم محمد"، وإلى إخوة مفرح: عبدالرحمن وعبدالله وضيف الله وعبدالعزيز وعبدالكريم وعبدالإله، ووالدتهم "أم عبدالرحمن"، وشقيقتهم، وأحفاد الفقيدة، ولجميع أقاربها، وأفراد العائلة كافة، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.