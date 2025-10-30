وفاة والدة الشيخ سعد الخثلان والصلاة عليها غدًا بالرياض

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرّس في الحرمين الشريفين، اليوم الخميس.
وأعلن الشيخ الخثلان عبر حسابه في منصة "إكس" خبر الوفاة قائلاً:
"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت والدتي الغالية، والصلاة عليها بعد صلاة يوم غد الجمعة 9 جمادى الأولى 1447هـ، في جامع الملك خالد بحي أم الحمام بالرياض، والدفن في مقبرة عرقة، والعزاء في بيت الوالد بمحافظة الحريق من بعد صلاة العصر حتى العشاء إن شاء الله."
ودعا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.