وفاة والدة الشيخ سعد الخثلان والصلاة عليها غدًا بالرياض

وأعلن الشيخ الخثلان عبر حسابه في منصة "إكس" خبر الوفاة قائلاً:

"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت والدتي الغالية، والصلاة عليها بعد صلاة يوم غد الجمعة 9 جمادى الأولى 1447هـ، في جامع الملك خالد بحي أم الحمام بالرياض، والدفن في مقبرة عرقة، والعزاء في بيت الوالد بمحافظة الحريق من بعد صلاة العصر حتى العشاء إن شاء الله."