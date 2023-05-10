"سعيد بن محفوظ" أميناً عاماً لـ"هيئة الفروسية"

أصدر مجلس إدارة هيئة الفروسية برئاسة الأمير بندر بن خالد الفيصل قراراً بتعيين سالم بن سعيد بن محفوظ أميناً عاماً للهيئة، مقدماً شكره وتقديره للمهندس مروان العليان الأمين العام السابق للهيئة على جهوده السابقة أثناء فترة تكليفه.
فيما ثمن "ابن محفوظ " ثقة رئيس مجلس الإدارة، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس بمناسبة تعيينه أميناً عاماً للهيئة.
وأكد "ابن محفوظ " على سعيه لتحقيق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لما فيه تطور الفروسية السعودية وفق الخطط والبرامج، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة حفظها الله يُعد تحفيزاً كبيراً للوصول بالفروسية السعودية إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة في المجال الفروسي.
يشار إلى أن سالم بن سعيد بن محفوظ من الكفاءات السعودية الخبيرة في المجال الفروسي إذ حصل على درجة البكالوريوس متخصصاً في مجال علوم الخيل وإدارة الأعمال الزراعية من جامعة "ولاية كولورادو" بالولايات المتحدة الأمريكية.