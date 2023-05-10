"سعيد بن محفوظ" أميناً عاماً لـ"هيئة الفروسية"

يشار إلى أن سالم بن سعيد بن محفوظ من الكفاءات السعودية الخبيرة في المجال الفروسي إذ حصل على درجة البكالوريوس متخصصاً في مجال علوم الخيل وإدارة الأعمال الزراعية من جامعة "ولاية كولورادو" بالولايات المتحدة الأمريكية.