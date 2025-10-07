"الزهراني" مديرًا للمكتب التنفيذي بـ"البيئة"

أصدرت وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع، قرارًا بتكليف فهد بن سعيد الزهراني مديرًا للمكتب التنفيذي بالوكالة.
ويأتي القرار ضمن جهود الوكالة لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير منظومة العمل الإداري والتنفيذي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة الإستراتيجية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويُعد فهد الزهراني من الكفاءات الوطنية المتميزة؛ إذ يمتلك خبرة واسعة في العمل الإداري والتنفيذي، وشارك في العديد من المبادرات والمشروعات التطويرية الهادفة إلى رفع جودة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.
وبهذه المناسبة، تلقى الزهراني التهاني والتبريكات من منسوبي ومنسوبات الوزارة، سائلين الله له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، وأن يُعينه على خدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في تحقيق تطلعات الوزارة ورؤيتها المستقبلية.