مكة.. زملاء يكرّمون د. طارق مرزا بعد 32 عامًا في طب الأسرة

احتفل عدد من الأطباء في صحة مكة المكرمة بالطبيب الدكتور طارق بن عبدالملك مرزا، بعد أن أنهى مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 32 عامًا في مجال طب الأسرة.
وشهدت المناسبة حضورًا واسعًا من الأطباء والزملاء، الذين قدموا كلمات مؤثرة وقصائد وعروضًا مرئية استعرضت أبرز محطات مشواره المهني، الذي تميز بالإخلاص والتفاني في خدمة المرضى وتطوير برامج التدريب والتعليم الطبي.
واختتم الحفل بتكريم الدكتور مرزا بدرع تذكاري، في بادرة تعكس التقدير لمسيرته المشرفة، وتعبّر عن الامتنان لإسهاماته التي تركت بصمة واضحة في مسيرة طب الأسرة بالمملكة.