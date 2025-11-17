"العوفي" يحصل على الدكتوراه بامتياز من جامعة الإسكندرية في القانون الإداري

نال علي بن سالم العوفي درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بعد مناقشة أطروحته العلمية في مركز الإسكندرية للتحكيم والخدمات القانونية والاقتصادية، وسط حضور عدد من الأكاديميين والمتخصصين.