"العوفي" يحصل على الدكتوراه بامتياز من جامعة الإسكندرية في القانون الإداري

نال علي بن سالم العوفي درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بعد مناقشة أطروحته العلمية في مركز الإسكندرية للتحكيم والخدمات القانونية والاقتصادية، وسط حضور عدد من الأكاديميين والمتخصصين.
وجاءت الرسالة تحت عنوان: "الضمانات التأديبية للموظف العام في القانون السعودي والمقارن"، حيث نال العوفي تقدير "ممتاز" من اللجنة العلمية، التي أشادت بمستوى الرسالة وأهميتها في دعم البحث القانوني المتخصص.
وعبّر العوفي عن اعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي، مؤكدًا عزمه على مواصلة البحث العلمي في مجالات القانون الإداري والأنظمة المقارنة، بما يسهم في تطوير المعرفة القانونية وخدمة المنظومة العدلية بالمملكة.