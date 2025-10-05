محمد راوه ينال الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في العلاقات العامة من جامعة المنصورة

حصل الباحث محمد محمود راوه على درجة الدكتوراه في الإعلام من جامعة المنصورة، تخصص العلاقات العامة – فرع إدارة العلاقات العامة، بعد مناقشة رسالته العلمية المعنونة: “ممارسة القائم بالاتصال لأنشطة العلاقات العامة الرقمية بالمؤسسات الحكومية: دراسة تطبيقية على وزارة البلديات والإسكان”.
ونال راوه مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بنشر الرسالة تقديرًا لأهمية موضوعها وما تضمنته من نتائج علمية متميزة.
وسلطت الدراسة الضوء على الأساليب الحديثة في إدارة الاتصال المؤسسي داخل الأجهزة الحكومية، ودور التحول الرقمي في تطوير أنشطة العلاقات العامة، وتعزيز فاعلية التواصل مع الجمهور.
وقد أشادت لجنة المناقشة بالرسالة، معتبرةً إياها إضافة علمية رصينة، لما تضمنته من مقترحات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير أداء العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية.