محمد راوه ينال الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في العلاقات العامة من جامعة المنصورة

وقد أشادت لجنة المناقشة بالرسالة، معتبرةً إياها إضافة علمية رصينة، لما تضمنته من مقترحات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير أداء العلاقات العامة في المؤسسات الحكومية.