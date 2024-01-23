"العبود" لدرجة أستاذ مشارك بكلية الهندسة والعمارة بجامعة أم القرى

نال الدكتور المهندس نايف سلطان العبود؛ رتبة أستاذ مشارك من المجلس العلمي في جامعة أم القرى، نظير أبحاثٍ متميزة له في مجال التحوّل الرقمي في إدارة المشاريع والبناء والأنظمة الإلكترونية الرقمية في مجال البناء والتشييد.
وثمّن "العبود"؛ موافقة المجلس العلمي بجامعة أم القرى على ترقيته إلى رتبة أستاذ مشارك.
يُذكر أن الدكتور العبود؛ يعمل مستشاراً لإدارة المرافق والتشغيل والصيانة لعدة مرافق في مكة المكرّمة خلال موسم الحج، وهو عضو معتمد في المعهد البريطاني لإدارة أماكن العمل والمرافق (IWFM)، وأيضاً عضو في معهد الهندسة والتكنولوجيا في بريطانيا (IET).
وللعبود؛ عديدٌ من البحوث والدراسات المتميزة والاهتمامات بالبحوث العلمية في مجال تكنولوجيات وتقنيات البناء والتشييد وإدارة المرافق والضيافة والحج والعمرة.