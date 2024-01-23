"العبود" لدرجة أستاذ مشارك بكلية الهندسة والعمارة بجامعة أم القرى

يُذكر أن الدكتور العبود؛ يعمل مستشاراً لإدارة المرافق والتشغيل والصيانة لعدة مرافق في مكة المكرّمة خلال موسم الحج، وهو عضو معتمد في المعهد البريطاني لإدارة أماكن العمل والمرافق (IWFM)، وأيضاً عضو في معهد الهندسة والتكنولوجيا في بريطانيا (IET).