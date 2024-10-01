مدير الدفاع المدني المكلف ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي شهيد الواجب "الجندي عبدالله السبيعي"

نقل مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، تعازي الأمير عبدالعزيز بن سعود -وزير الداخلية- لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي عبدالله مناحي السبيعي، من منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني، الذي اُستشهد أثناء أداء واجبه تجاه دينه ووطنه.