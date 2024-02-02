"العنزي" مديرًا لمركز الخدمات الطبية الشرعية بمنطقة الرياض

ويعدُّ مديرُ مركز الخدمات الجديد "العنزي" إحدى القيادات الطبية المميزة، ويحمل شهادة الدكتوراه في الطب شرعي، وحضر العديد من الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة وشهادات التقدير، والذي بدوره عبّر عن شكره للمدير العام التنفيذي المركز الخدمات الطبية الشرعية بالوزارة على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون عند حسن الظن، وأن يحقّق كل ما يخدم الوطن والمواطن.