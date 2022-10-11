"حمود العتيبي" ينال الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة الإمام

حصل الباحث في الأمن الفكري الشيخ حمود بن فلاح العتيبي، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مع التوصية بطباعة رسالته وتداولها بين الجامعات.
وأعلن "العتيبي" عقب انتهاء المناقشة اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بتويتر قائلًا: "اجتزت مناقشة رسالة الدكتوراه وحصلت على تقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة، ورسالتي عن جماعة الإخوان المسلمين منبعُ الإرهابِ والتطرف ورحلة مع المنشقين من قادة وأعضاء، من 1351هـ/ 1932م إلى1441هـ/ 2020م".
وتقدم الشيخ حمود العتيبي بالشكر والتقدير لكل من ساهم معه في هذا الإنجاز الكبير، سائلًا الله التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن تكون هذه الشهادة عونًا له على الطاعة.
صحيفة "سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للشيخ حمود العتيبي، بمناسبة نيل الدكتوراه، وتسأل الله له مزيدًا من التوفيق والسداد.