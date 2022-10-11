"حمود العتيبي" ينال الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة الإمام

حصل الباحث في الأمن الفكري الشيخ حمود بن فلاح العتيبي، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، من قسم الدراسات الإسلامية المعاصرة بالمعهد العالي للدعوة والاحتساب، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مع التوصية بطباعة رسالته وتداولها بين الجامعات.