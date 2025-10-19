تكليف "عادل الشريف" مديرًا لمكتب "البيئة" في القويعية ضمن خطة تحسين الأداء الميداني

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض قرارًا بتكليف المهندس عادل الشريف مديرًا لمكتب الوزارة بمحافظة القويعية.
وقد باشر الشريف مهامه رسميًا، حيث سيتولى الإشراف على أعمال المكتب، وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة، إضافة إلى متابعة تطوير الخدمات المقدمة، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والمزارعين في المنطقة.
ويأتي هذا التكليف في إطار توجهات الوزارة لتحسين الأداء الميداني، ورفع كفاءة الخدمات في مختلف المحافظات، بما يواكب تطلعات المستفيدين من القطاع الزراعي والبيئي.