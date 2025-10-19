تكليف "عادل الشريف" مديرًا لمكتب "البيئة" في القويعية ضمن خطة تحسين الأداء الميداني

وقد باشر الشريف مهامه رسميًا، حيث سيتولى الإشراف على أعمال المكتب، وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة بالمحافظة، إضافة إلى متابعة تطوير الخدمات المقدمة، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والمزارعين في المنطقة.