"ثانوية الدرعية" بـ"خميس مشيط" تودِّع مديرها "الزهراني"

احتفت ثانوية الدرعية التابعة لمكتب تعليم خميس مشيط، بمديرها السابق محمد أحمد الزهراني في حفل أقامته المدرسة لـ"الزهراني" لتقاعده نهاية العام الحالي، وذلك بعد قرابة ثلاثة عقود قضاها في الميدان التربوي، تنقَّل فيها بين التعليم والإدارة المدرسية.
وشهد الحفل الذي أعده وأشرف عليه منسوبو ثانوية الدرعية، عدد من التربويين بـ"تعليم عسير" ووجهاء من محافظة خميس مشيط.
وفي كلمة لأولياء الأمور ألقاها نيابةً عنهم الدكتور علي محمد آل نومة القحطاني، رحب بالمحتفى به مثمنًا دوره التربوي وما قدمه من عطاء متميز وتفانٍ وجهود جبارة خلال مسيرته العملية، مشيدًا بدوره الفاعل مع الطلاب خلال مسيرته التربوية، وخدمة التعليم بالمنطقة الذي أثمر في تحقيق العديد من النجاحات التي كان لها الأثر المحمود لأبنائنا الطلاب.
من جانب آخر، قدم "الزهراني" كلمة شكر فيها منسوبي المدرسة لتكريمهم له، وحثهم على مواصلة الجهود لتحمُّل مسؤولية التعليم لتأسيس جيل واعد، يُسهم في دفع واستمرارية عجلة تنمية الوطن، فطلاب اليوم هم مستقبل الغد.
وأكد اهتمام الدولة منذ نشأتها بالتعليم، والذي تطور بشكل لافت قياسًا بإمكانات الدولة بين الماضي والحاضر.
كما وجّه شكره لزملائه على حسن الوداع، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب منهم، وأن الوفاء ضمن سـمات المعلم، حاثًّا زملاءه على المضي قُدمًا في الاستثمار في عقول النشء.