"ثانوية الدرعية" بـ"خميس مشيط" تودِّع مديرها "الزهراني"

وفي كلمة لأولياء الأمور ألقاها نيابةً عنهم الدكتور علي محمد آل نومة القحطاني، رحب بالمحتفى به مثمنًا دوره التربوي وما قدمه من عطاء متميز وتفانٍ وجهود جبارة خلال مسيرته العملية، مشيدًا بدوره الفاعل مع الطلاب خلال مسيرته التربوية، وخدمة التعليم بالمنطقة الذي أثمر في تحقيق العديد من النجاحات التي كان لها الأثر المحمود لأبنائنا الطلاب.