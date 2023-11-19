والدة محمد علي أحمد خواجي في ذمة الله

توفيت إلى رحمة الله دولة بنت علي ناصر خواجي، والدة كل من:
محمد علي أحمد خواجي.. ج/ 0548444039
ومحسن علي أحمد خواجي.. ج/ 0553776599
وعصام علي أحمد خواجي.. ج/ 0591910936
وبمشيئة الله يُصلى عليها عصر اليوم الأحد الموافق 5/ 5/ 1445هـ بجامع الراجحي بصبيا الجديدة، والدفن بمقبرة صلهبة الغربية.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن ينزلها منازل الشهداء بالفردوس الأعلى من الجنة، وأن يُلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والاحتساب، وأن يحسن عزائهم ويجبر مصابهم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ويقام العزاء بمنزل علي ناصر خواجي مقابل حديقة الخواجية، خلف منزل أولادها المقابل لمستشفى العام بصبيا.