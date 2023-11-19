والدة محمد علي أحمد خواجي في ذمة الله

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن ينزلها منازل الشهداء بالفردوس الأعلى من الجنة، وأن يُلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والاحتساب، وأن يحسن عزائهم ويجبر مصابهم.