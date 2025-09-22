"تنظيم الإعلام" يحذر: إعادة نشر المحتوى المخالف تعرّضك للمساءلة

وشددت على أهمية وعي المستخدمين بما يشاركونه، والتأكد من توافقه مع القيم المجتمعية والضوابط النظامية، مشيرة إلى أن التوقف عن تداول مثل هذا المحتوى يسهم في حماية الفرد والمجتمع على حد سواء.