"تنظيم الإعلام" يحذر: إعادة نشر المحتوى المخالف تعرّضك للمساءلة

حذّرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من خطورة إعادة نشر أو مشاركة المحتوى المخالف عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا السلوك يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفق لائحة النشر الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أن المبررات أو الدوافع لا تُعفي من المسؤولية، مشيرة إلى أن نشر أو إعادة تداول المحتوى غير النظامي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وشددت على أهمية وعي المستخدمين بما يشاركونه، والتأكد من توافقه مع القيم المجتمعية والضوابط النظامية، مشيرة إلى أن التوقف عن تداول مثل هذا المحتوى يسهم في حماية الفرد والمجتمع على حد سواء.
وأكدت الهيئة أن الجميع شركاء في صناعة إعلام مسؤول، داعية إلى المساهمة في الحد من انتشار المواد المخالفة، بما يحفظ الذوق العام ويعزز الموثوقية في الفضاء الإعلامي.