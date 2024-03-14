"الإحصاء": 3.1% ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة خلال فبراير الماضي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 3.1% خلال فبراير 2024 مقارنةً بنظيره من عام 2023، وُيعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.8%.
ووفقًا لـ"الإحصاء" فقد سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 7.5% مقارنة بشهر فبراير 2023م، ويعود ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0٪ وارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.8%، كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 2.0 ٪.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 9.2٪ وأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.9%، وكذلك سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعًا بنسبة 0.6% نتيجة لارتفاع أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 2.9%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2.0% نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 2.0%. كما سجلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات انخفاضًا بنسبة 0.6% نتيجة لانخفاض أسعار معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 5.8%وكذلك أسعار الآلات المكاتب والمحاسبة والحساب الإلكتروني بنسبة 4.4%.
وأضاف بيان "الإحصاء" أن مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري انخفضت بنسبة 1.2% لشهر فبراير 2024م مقارنةً بشهر يناير 2024م؛ وذلك نظًرًا لانخفاض أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 3.2% نتيجةً لانخفاض أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 20.9%، كما انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 1.1% وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة .1.1%.
كما سجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات انخفاضًا بنسبة 0.4٪نتيجة لانخفاض أسعار التبغ بنسبة 2.5%وانخفاض أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 1.5% من ناحيةً أخرى ارتفعت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 2.3% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.5%، كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.2% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.0٪