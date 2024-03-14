"الإحصاء": 3.1% ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة خلال فبراير الماضي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 3.1% خلال فبراير 2024 مقارنةً بنظيره من عام 2023، وُيعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 10.8%.