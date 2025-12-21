دله الصحية تضيف مستشفى المملكة إلى مجموعة مستشفياتها المملوكة بالكامل عبر الاستحواذ على الأسهم المتبقية في شركة درع الرعاية القابضة بقيمة 434 مليون ريال

وبلغت قيمة الاستحواذ، الذي تمّ تمويله من موارد شركة دله الصحية الذاتية وتسهيلاتها التمويلية، 434,311,080 مليون ريال سعودي، وهو يشكّل خطوة استراتيجية لشركة دله الصحية للتوسع في خدماتها الصحية النوعية في العاصمة الرياض والوصول إلى شريحة أكبر من المراجعين، بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة من حيث النمو المستقبلي وتعظيم حقوق المساهمين وتحقيق تطلعاتهم. وقد حصلت شركة دله الصحية وشركة مسار النمو على شهادة عدم وجوب إبلاغ فيما يخص الصفقة من الهيئة العامة للمنافسة.