هل تشتري سيارة جديدة أم مستعملة؟.. "السليمان" يجيب عن سؤال يؤرق الكثيرين في ظل ارتفاع أسعارها

ويعلق "السليمان" قائلاً: "قد تكون هناك أسباب متعلقة بتكاليف التصنيع لا أدركها ويدركها المختصون، لكن اللافت أن أسعار السيارات الاقتصادية اليوم تلامس أسعار السيارات الفارهة قبل سنوات، بينما أصبح سعر سيارة فارهة بقيمة وحدة سكنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه السيارة سيتغير تصميمها خلال سنوات قليلة، وستفقد جزءاً من قيمتها خلال أشهر مع تحولها إلى سيارة مستعملة!.. المشكلة هنا أن نمط الشراء الاستهلاكي للسيارات في منطقتنا يرتبط بالتباهي بالجديد، وبالتالي فاستبدال السيارة مع تغير موديلها ظاهرة موجودة، بينما في مجتمعات أخرى تخدم السيارة مالكها لسنوات طويلة جداً دون النظر لمسألة تاريخ صنعها أو شكلها، فالهدف الأساس هو تلبية حاجة التنقل والنقل!".