مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُنهي استعدادها لتنظيم مؤتمر الكيمياء الحيوية غداً تحت شعار"إدارة جودة المختبرات"

الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ظلت طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من ربع قرن، تعتبر التعليم الطبي جزءا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، كما أنها دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية، اسهاماً منها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.