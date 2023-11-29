مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تُنهي استعدادها لتنظيم مؤتمر الكيمياء الحيوية غداً تحت شعار"إدارة جودة المختبرات"

أنهت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية استعدادها، لتنظيم مؤتمر الكيمياء الحيوية "Biochemistry Masterclass"، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تحت شعار "LAB QUALITY MANAGEMENT - BIOCHEMICAL MARKERS & TECHNIQUES"، والمقام غداً الخميس 16 جمادى الأول 1445هـ الموافق 30 نوفمبر لعام 2023م، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، والذي من المقرر أن يشارك فيه 8 متحدثين من المملكة ودول الخليج العربي ليقدموا 8 محاضرات علمية مكثفة.
وسيناقش المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث في طب الكيمياء الحيوية وتطبيقاتها ، علاوة على مناقشة معايير السلامة بالعمل المخبري وإدارة جودة المختبرات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على كيفية تحديد فحص دلتا مخبرياً، واستخدام المتوسط المتحرك لنظم الجودة، والتحقق من صحة الفحوصات المخبرية، والحديث عن الأدوات وأساليب تحسين جودة الرعاية الصحية.
من جانبه قال رئيس اللجنة العلمية الدكتور وليد التميمي مدير الجودة بمختبرات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أن المؤتمر سيشهد تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضاً للأوراق البحثية، فيما يخص عمليات تحضير المختبرات للإعتماد من الجهات المتخصصة، وتقنية المقايسة المناعية بالمختبرات (PTH)، واختبارات هرمونات الغدة الجارالدرقية والدرقية وتفسيراتها، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل والمعايير الخاصة بسلامة الممارسين الصحيين بالمختبرات، وتحسين معرفتهم من خلال محاضرات مبتكرة ومتنوعة. مشيراً إلى أن الدورة تستهدف في المقام الأول أطباء المختبرات الطبية وكافة الفنيين.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ظلت طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من ربع قرن، تعتبر التعليم الطبي جزءا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، كما أنها دأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية، اسهاماً منها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.