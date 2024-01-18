"التقييم الذاتي" تدعو إلى المبادرة بتقييم المنشأة خلال الفترة النظامية

دعت منصة "التقييم الذاتي" إلى تعزيز امتثال المنشأة من خلال القيام بتقييمها ذاتيًا خلال الفترة النظامية، والتي ستنتهي في 31 يناير.
وقالت منصة "التقييم الذاتي" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: بادر بتقييم منشأتك في يناير لتحصل على مهلة تصحيحية.
وتساعد منصة "التقييم الذاتي" في إيجاد بيئة عمل تحقق أعلى درجات الامتثال لنظام العمل السعودي ورفع مستوى الشفافية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبين المنشأة.
وقد بلغ عدد المنشآت التي أكملت "التقييم" 57927 منشأة حتى الآن، فيما بلغ مجموع التقييم الذاتي 162004.
وتشمل أهم خصائص وفوائد البرنامج "التعرف على أنظمة ومعايير العمل، تجنب المخالفات والمساعدة على تصحيحها، رفع نسبة الامتثال ورفع نسبة الشفافية وتحسين بيئة العمل".