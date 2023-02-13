بعد المتداول عن تحديد أسعار للمواشي.. هنا الحقيقة وقواعد أسواق النفع الجديدة

غير أن المطلع على القواعد الجديدة لن يجد أي ذكر لتحديد أسعار البيع، كما تمّ تداوله ما يؤكّد عدم صحة المعلومة المنتشرة على نطاقٍ واسعٍ التي لاقت ردود أفعال متباينة ما بين مؤيدٍ ومعارضٍ؛ حيث أكد عددٌ من ملاك ومربي المواشي أن الأسعار تحددها عوامل عدة، منها: العرض والطلب وأسعار التشغيل والعمالة والأعلاف وغيرها، لافتين إلى أنه لو تمّ تحديد السعر عند ألف ريال كحد أعلى فهذا يعد مجحفاً في حقهم، بينما يرى آخرون أنه لو صحت المعلومة، فهذا سيكبح الأسعار المبالغ فيها في أسواق النفع العام ويعيدها للتوازن.