"طيران الرياض" يوقّع اتفاقية رعاية رسمية مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني

وتأتي هذه الشراكة الإستراتيجية ضمن رؤية مشتركة تطمح للتميز والابتكار، حيث تسهم في الوصول إلى شريحة واسعة من الأفراد حول العالم، وبموجب هذه الاتفاقية، والتي تمتد لعدة سنوات، فإن شعار طيران الرياض سيكون في مقدمة القميص والزي الرسمي للاعبي نادي أتلتيكو مدريد.