الجالية الأردنية في السعودية تشارك في احتفالات اليوم الوطني 92

بدأ الاحتفال بالسلامين الوطنيين السعودي والأردني واشتمل على العديد من الكلمات التي تجسد خصوصية العلاقة الأخوية بين البلدين؛ حيث ألقى الدكتور المهندس أيمن الرفاعي مؤسس ورئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية في السعودية وحول العالم كلمة قال فيها: "إنه يوم جميل وشعور أجمل أن أشارك أهلنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية فرحتهم بيومهم الوطني الـ92 نيابة عن أعضاء ملتقى النشامى للجالية الأردنية في السعودية وحول العالم لنحتفل سويًّا بهذه الذكرى الغالية على قلوبهم وقلوبنا، ذكرى مسيرة العطاء والبناء التي جعلت منها صرحًا باسقًا في سموه وعلوه. وكان الفضل في ذلك -بعد رعاية الله وتوفيقه- إلى السياسة الغراء التي انتهجتها القيادة السعودية؛ حيث اتسمت تلك القيادة (قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز) بالحكمة والاتزان؛ فكانت دومًا بجانب الحق، وناصرة للمظلوم، وداعمة للأشقاء والأصدقاء في كل مكان".