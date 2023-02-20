"العدل" تفتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العدلي الدولي في الرياض

ويشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثًا، ويشتمل على 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة، تُمَكن المشاركين من مناقشة استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، كما يمكن لراغبي الحضور في فعاليات المؤتمر، التسجيل من خلال موقعه الرسمي على الرابط التالي: https://icj.moj.gov.sa/register.