انطلاق مرحلة تمرين مركز القيادة في "سيف السلام 12" بالمنطقة الشمالية

وأوضح "الجهني" أن وحدات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل في القطاعات المشاركة في التمرين تنفذ تدريبات للتعامل مع تهديدات أسلحة التدمير الشامل سواءً كانت نووية أو إشعاعية أو كيماوية أو بيولوجية؛ حيث يتم تدريب المشاركين على التخطيط وتنفيذ عمليات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل وتنفيذ العديد من الفرضيات؛ للتعامل مع عمليات تطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي بما يتعلق بالتعامل مع أسلحة التدمير الشامل والتدرب على الاستطلاع الكيماوي وإجراءات جمع العينات.