أمانة العاصمة المقدسة تطرح 48 موقعاً لأكشاك بيع السواك بجوار المساجد

وأكدت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تنظيم الأنشطة التجارية والقضاء على العشوائية، من خلال توفير أماكن مهيأة ونظامية لباعة السواك، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والحد من التشوه البصري الناتج عن المخالفات العشوائية، إلى جانب تقليل الأضرار الصحية والبيئية المرتبطة بها.