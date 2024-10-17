أمانة العاصمة المقدسة تطرح 48 موقعاً لأكشاك بيع السواك بجوار المساجد
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن طرح فرصة استثمارية جديدة تتمثل في تركيب وتشغيل أكشاك مخصصة لباعة السواك في مواقع متفرقة بجوار المساجد بمكة المكرمة.
وأكدت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تنظيم الأنشطة التجارية والقضاء على العشوائية، من خلال توفير أماكن مهيأة ونظامية لباعة السواك، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري والحد من التشوه البصري الناتج عن المخالفات العشوائية، إلى جانب تقليل الأضرار الصحية والبيئية المرتبطة بها.
وجاء هذا الطرح بعد دراسة أجرتها الأمانة لتحديد المواقع المناسبة، حيث تم تخصيص 48 موقعاً للبيع بمساحة 4 أمتار مربعة لكل موقع، بجوار عدد من المساجد في العاصمة المقدسة.
وستُقام الأكشاك بتصاميم مميزة تعكس الهوية الحضارية للمدينة، لتكون واجهة حضارية لأهالي وزوار مكة المكرمة.
وأوضحت الأمانة أن الهدف من هذه المشاريع هو تعزيز الأنشطة الاقتصادية وفق أسس ومعايير محلية وعالمية، بما يرفع من جودة البيئة العمرانية ويدعم الاستراتيجيات الوطنية، كما أشارت إلى أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي ضمن خطط الأمانة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتبلغ مدة العقد الاستثماري ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الترسية وتوقيع العقد، وقد حُدد يوم 19 نوفمبر 2024م كآخر موعد لتقديم العروض وفتح المظاريف.
ودعت الأمانة الراغبين في التقديم إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو تطبيق "فرص" التابع لبوابة الاستثمار البلدي؛ للاطلاع على الشروط المطلوبة والفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة.