قسطرة عاجلة ..."تخصصي الطائف" ينقذ حياة ثلاثينية كانت تعاني كتمة في الصدر

تمكن فريق طبي متخصص في أمراض القلب والقسطرة القلبية بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالطائف، من إنقاذ حياة مريضة ثلاثينية كانت تعاني من كتمة في الصدر.
وفي التفاصيل، التي ذكرها المتحدث الرسمي لصحة الطائف، وليد الثقفي أن المريضة راجعت العيادات كانت تعاني من كتمة مؤثرة على حياتها الطبيعية، وعلى الفور تم عمل الأشعة التلفزيونية للقلب (الإيكو) وأشعة عن طريق المنظار، وتبين وجود ثقب بين الأذين الأيمن والأيسر، مع تضخم في جدار القلب الأيمن.
وأضاف الثقفي أن الفريق الطبي المكون من الدكتور وائل قشقري، ونائب مدير مركز القلب الدكتور إبراهيم السعدي واستشاري أمراض القلب، الدكتور سليم قرر إدخال المريضة إلى غرفة العمليات وإجراء عملية عاجلة لإغلاق الثقب. استمرت حوالي ساعة.
وقال الثقفي إن حالة المريضة تحسنت بعد العملية ولله الحمد، وعادت إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وتم إخراجها في اليوم الثاني من إجراء العملية، بعد الاطمئنان على صحتها ومتابعة حالتها بالعيادات الخارجية، والتي أكدت تحسن حالتها بشكل كبير ولله الحمد.
يذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز متخصص في إجراء العمليات المعقدة، حيث قام مركز القلب خلال الثلاثة الأشهر الماضية بإجراء ٢٠ عملية جراحة قلب مفتوح، تم خلالها تغيير الصمام الأورطي عن طريق الجراحة وتركيب ١٥ جهاز صاعق كهربائي ومنظمًا لضربات القلب.
كما قام المركز بإجراء ٨٠٠ قسطرة، تتضمن عمليتين لتوسيع الصمام الميترالي وأيضًا سد الثقب الخلقي بين الأذين الأيمن والأيسر، وهذه العمليات تعتبر من أولى العمليات التي تحدث على مستوى محافظة الطائف.