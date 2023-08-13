قسطرة عاجلة ..."تخصصي الطائف" ينقذ حياة ثلاثينية كانت تعاني كتمة في الصدر

وفي التفاصيل، التي ذكرها المتحدث الرسمي لصحة الطائف، وليد الثقفي أن المريضة راجعت العيادات كانت تعاني من كتمة مؤثرة على حياتها الطبيعية، وعلى الفور تم عمل الأشعة التلفزيونية للقلب (الإيكو) وأشعة عن طريق المنظار، وتبين وجود ثقب بين الأذين الأيمن والأيسر، مع تضخم في جدار القلب الأيمن.