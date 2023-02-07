"كود" يستعرض مجالات ريادة الأعمال الرقمية خلال فعاليات "ليب 23"

وتهدف الخيمة لدعم وتمكين منظومة ريادة الأعمال الرقمية وخدمة مؤسسي الشركات الناشئة، ومساعدتهم على بناء فعّال ومستدام لشركاتهم في المجال الرقمي، من خلال تقديم الدعم في مرحلة التأسيس، ثم مرحلة البناء، وصولًا إلى مرحلة النمو والانطلاق وتقديم الإرشاد والتوجيه والدعم من خلال المنتجات التمويلية.